« L’accordéon de Zadkine » concert par les élèves du CRR de Paris 16 et 17 septembre Musée Zadkine Entrée libre dans la limite des places disponibles. Informations Service des publics du musée : Eppm-zadkine.reservations@paris.fr – tél. 01 84 82 14 55

« L’accordéon de Zadkine »

Une déambulation musicale des ateliers au jardin

Concert par les élèves du CRR de Paris

Sous la forme d’une déambulation musicale, les élèves de la classe d’accordéon du CRR de Paris proposent leur vision de l’accordéon d’Ossip Zadkine.

En concevant des liens, en imaginant des affinités avec les œuvres du sculpteur d’origine russe, ils donnent de nouvelles couleurs sonores aux œuvres pour clavier de Jean-Sébastien Bach et interprètent les compositeurs modernes venus de toutes parties de l’Europe : Moritz Moszkowski, Wladislav Zolotarev, Torbjorn Lundquist, Annette Schlünz…

En interprétant des œuvres aux influences jazz, populaires, classiques, mais aussi expressionnistes voire théâtrales, la classe de Jean-Etienne Sotty rend un hommage à la modernité et l’inventivité du XXème siècle, invitant le public à une visite musicale dans l’intimité de l’atelier-musée et à une redécouverte poétique de l’instrument dont Ossip Zadkine a lui-même joué.

Avec la participation des élèves de la classe d’accordéon de Jean-Etienne Sotty.

Le Conservatoire à rayonnement régional de Paris (CRR) est un établissement culturel de la Ville de Paris qui s’inscrit dans le réseau des conservatoires parisiens et propose un enseignement spécialisé en danse, musique et théâtre.

Il accueille 1750 élèves et étudiants encadrés par 300 enseignants ; en termes de disciplines sa proposition pédagogique est la plus large au niveau national et sa réputation s’est bâtie sur un enseignement d’excellence adapté aussi bien aux attentes de futurs grands amateurs que de futurs professionnels du spectacle vivant.

Renommé internationalement il attire en moyenne 400 étudiants étrangers représentant 41 nationalités différentes.

Un conservatoire est une école d’art, aussi, la meilleure manière de découvrir son activité est de suivre sa saison culturelle : c’est sur scène, devant le public, que les élèves présentent l’aboutissement concret de leurs phases d’apprentissage. Afin d’ouvrir les projets sur les horizons les plus larges possible, de très nombreux partenariats sont développés dans le champ culturel, mais également social.​

A deux pas du jardin du Luxembourg et de Montparnasse, le musée Zadkine, lieu de mémoire et de charme est dédié à l'œuvre du sculpteur d'origine russe Ossip Zadkine (1890-1967), maître de la taille directe, figure majeure de l'École de Paris. La maison, et l'atelier qui l'abritent, furent le lieu de vie et de création de l'artiste de 1928 à 1967.

Dans l’atelier du jardin du musée Zadkine, sur son fauteuil l’accordéon de Zadkine photo musée Zadkine