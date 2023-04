Redécouvrir Zadkine à la faveur de la Nuit Musée Zadkine, 13 mai 2023, Paris.

Redécouvrir Zadkine à la faveur de la Nuit Samedi 13 mai, 19h00 Musée Zadkine Entrée libre dans la limite de la jauge autorisée. Dernière entrée autour de 22h30

Musée Zadkine 100 bis rue d’Assas 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France 01 55 42 77 20 http://www.zadkine.paris.fr [{« link »: « mailto:Epppm-zadkine.reservations@paris.fr »}] A deux pas du jardin du Luxembourg et de Montparnasse, le musée Zadkine, lieu de mémoire et de charme dédié à l’œuvre du sculpteur d’origine russe Ossip Zadkine (1890-1967) – figure majeure de lÉcole de Paris, maître de la taille directe – est aujourd’hui à re-découvrir. Lieu de vie et de création de l’artiste de 1928 à 1967, niché dans la verdure de son jardin, le musée s’est transformé à l’occasion de ses trente ans et d’une rénovation conçue au plus près de l’esprit d’atelier dont il est l’un des derniers témoignages. La nouvelle présentation de ses collections, repensée autour de la question de la matière, fait dialoguer sous la lumière des verrières, plâtres, terres, bois et pierres. RER B : Port Royal- Bus 83, 38, 82, 91 Métro : Notre-Dame-des-Champs, Vavin Horaires : 10h-18h du mardi au dimanche sauf jours fériés Entrée libre dans les collections hors exposition temporaire

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

