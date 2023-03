[Rendez-vous d’Exception] Rencontres-démonstrations avec le sculpteur ornemaniste François Gilles Musée Zadkine Paris Catégorie d’Évènement: Paris

[Rendez-vous d’Exception] Rencontres-démonstrations avec le sculpteur ornemaniste François Gilles Musée Zadkine, 29 mars 2023, Paris. [Rendez-vous d’Exception] Rencontres-démonstrations avec le sculpteur ornemaniste François Gilles 29 mars et 1 avril Musée Zadkine GRATUIT SUR INSCRIPTION SUR LA BILLETTERIE EN LIGNE DE PARIS MUSEES Rencontres-démonstrations avec le sculpteur ornemaniste François Gilles En écho aux années de formation à la sculpture d’ornement qu’Ossip Zadkine reçut lors de ses années de jeunesse, le musée convie le public à une rencontre avec le sculpteur ornemaniste François Gilles. Ce dernier mettra en évidence les différents aspects techniques de l’œuvre de Zadkine pour en donner une autre lecture. Pour faire découvrir le métier de sculpteur dans toute sa richesse, son propos s’appuiera sur des démonstrations de taille de bois et une mise en contexte des techniques explicitées. François Gilles, sculpteur François Gilles est à la fois sculpteur ornemaniste et historien de l’art. Meilleur apprenti de France et diplômé de l’Ecole Boulle, il est aussi ancien élève normalien de l’ENS Cachan, agrégé et doctorant en histoire de l’art.

Son atelier est situé dans l’Yonne, où il travaile pour des chantiers de restauration ou de restitution pour les monuments historiques comme le Château de Versailles. Il collabore aussi pour des chantiers de décoration contemporains où il met en oeuvre les différentes facettes du savoir-faire de sculpteur.

Plus d’informations : www.françois-gilles.com INFORMATIONS PRATIQUES Au musée Zadkine, 100 bis rue d’Assas, Paris 6 Mercredi 29 mars à 14h30 et à 16h

Samedi 1er avril à 10h Tout public, gratuit , sur inscription sur la billetterie en ligne Paris musées ici Musée Zadkine 100 bis rue d’Assas 75006 Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « eppm-zadkine@reservations.paris.fr »}] [{« link »: « https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/content?lang=fr# »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:30:00+02:00 – 2023-03-29T15:30:00+02:00

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T11:00:00+02:00 sculpteur ornemaniste démonstration Laure-Hélène Arnauld

