Lecture théâtralisée autour d’Ossip Zadkine Musée zadkine Les Arques Catégories d’Évènement: Les Arques

Lot

Lecture théâtralisée autour d’Ossip Zadkine Musée zadkine, 13 mai 2023, Les Arques. Lecture théâtralisée autour d’Ossip Zadkine Samedi 13 mai, 18h30 Musée zadkine Sur inscription Visite théâtralisée « Zadkine, frère des poètes » et restitution des ateliers d’écriture et de lecture de poésie à la médiathèque de Salviac avec Sandra Calderan, de la compagnie des Hauts parleurs. Les participant.e.s aux ateliers d’écriture et de lecture à la bibliothèque de Salviac partageront leurs textes. Suivra une visite théâtralisée par Lionel Gramon, qui abordera une facette peu connue de Zadkine qui était ami de grands poètes qui reconnaissaient en lui un véritable talent d’écriture. Apollinaire, Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Pierre-Albert Birot, Max Jacob, Paul Fort, Paul Eluard, Charles-Albert Cingria, entre autres, ont été les poètes de son chemin.

Buffet offert après la visite ! Une soirée proposée par le Département du Lot, en partenariat avec la communauté de communes de Cazals Salviac.

Plus d’informations :

https://musees.lot.fr/mus-e-zadkine-1 Musée zadkine le bourg, Les Arques, Lot, Occitanie Les Arques 46110 Lot Occitanie http://www.lot.fr [{« type »: « link », « value »: « http://lot.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0582110466 »}] [{« link »: « https://musees.lot.fr/mus-e-zadkine-1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00 ©Ministère de la Culture

Détails Catégories d’Évènement: Les Arques, Lot Autres Lieu Musée zadkine Adresse le bourg, Les Arques, Lot, Occitanie Ville Les Arques Departement Lot Age max 99 Lieu Ville Musée zadkine Les Arques

Musée zadkine Les Arques Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les arques/

Lecture théâtralisée autour d’Ossip Zadkine Musée zadkine 2023-05-13 was last modified: by Lecture théâtralisée autour d’Ossip Zadkine Musée zadkine Musée zadkine 13 mai 2023 Les Arques Musée Zadkine Les Arques

Les Arques Lot