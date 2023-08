Visite guidée de l’exposition « Yvonne Jean-Haffen et Mathurin Méheut : dans l’intimité de l’atelier » Musée Yvonne Jean-Haffen – Maison d’artiste de La Grande Vigne Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Visite guidée de l'exposition « Yvonne Jean-Haffen et Mathurin Méheut : dans l'intimité de l'atelier »

16 et 17 septembre 2023
Musée Yvonne Jean-Haffen – Maison d'artiste de La Grande Vigne
103, rue du Quai, 22100, Dinan

Visite guidée de l'exposittion « Yvonne Jean-Haffen et Mathurin Méheut : dans l'intimité de l'atelier » & rencontre avec l'écrivaine Lucie Kervern le samedi à 18h30

Le Musée Yvonne Jean-Haffen est installé à La Grande-Vigne qui était la demeure, l'atelier et le lieu d'inspiration de l'artiste Yvonne Jean-Haffen (1895-1993) collaboratrice et amie du peintre Mathurin Méheut (1882-1958).

Aujourd’hui propriété de la Ville de Dinan, la maison a su garder l’atmosphère chaleureuse instaurée par Yvonne Jean-Haffen. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

