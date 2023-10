Visite libre au Musée Yves Saint Laurent Paris Musée Yves Saint Laurent Paris Paris, 13 mai 2023, Paris.

Visite libre au Musée Yves Saint Laurent Paris à l’occasion du dernier week-end de l’exposition GOLD, Les ors d’Yves Saint Laurent.

L’exposition GOLD, Les ors d’Yves Saint Laurent explore le doré à travers une quarantaine de robes haute couture et prêt-à-porter, une sélection d’accessoires, d’objets et des vitrines composées entièrement de bijoux, apparats indispensables à la silhouette Yves Saint Laurent.

Le parcours chrono-thématique fait écho à la solarité du personnage d’Yves Saint Laurent, et révèle l’éblouissante diversité des ornements, la richesse des tissus, la brillance des matériaux.

En résonance avec les créations du couturier, le musée invite le plasticien belge Johan Creten à exposer cinq oeuvres rappelant combien l’or inspire de tous temps les artistes.

Musée Yves Saint Laurent Paris 5 avenue Marceau 75116 Paris Paris 75116 Paris Île-de-France 01 44 31 64 00 http://museeyslparis.com [{« link »: « https://museeyslparis.com/expositions/gold »}] Le Musée Yves Saint Laurent Paris expose l’œuvre du couturier dans le lieu historique de son ancienne maison de couture. Il rend compte aussi bien du génie créatif du couturier que du processus de création des collections de haute couture. Mais plus qu’un simple musée monographique, il se veut également le témoin de l’Histoire du XXe siècle et d’une haute couture qui accompagnait un certain art de vivre aujourd’hui disparu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

