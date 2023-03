[Rendez-vous d’Exception] Démonstration de broderie or avec Marie Berthouloux, Orfèvre textile Musée Yves Saint Laurent Paris, 30 mars 2023, Paris.

En résonance avec le thème de l’exposition « GOLD, Les ors d’Yves Saint Laurent », le Studio Ekceli, spécialisé en orfèvrerie textile, fera une démonstration le temps d’une soirée le jeudi 30 mars 2023 de 18h à 21h.

Portée par l’expression de la broderie or et la transformation de la matière, Marie Berthouloux, la créatrice du studio, vous montrera les gestes et fournitures de ce savoir-faire. Entre patrimoine et ré-interprétation, vous pourrez découvrir le caractère lumineux et sculptural intrinsèque de cet ennoblissement et lisible en filigrane tout au long du parcours de l’exposition.

Jeudi 30 mars de 18h à 21h

Sur réservation en écrivant à l’adresse: publics@museeyslparis.com. Indiquer le nombre de personnes et choisir un des crénéaux de visites proposés.

Musée Yves Saint Laurent Paris 5, avenue Marceau Paris 75016

broderie or

Studio Ekceli © 7 Skills Production