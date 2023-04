Danse hip-hop au musée Musée Würth France Erstein, 13 mai 2023, Erstein.

Danse hip-hop au musée Samedi 13 mai, 18h00, 19h30, 21h00 Musée Würth France Erstein Entrée libre

Rendez-vous samedi 13 mai 2023 pour la 19e édition de la Nuit européenne des musées ! ?

Cette année, le Musée Würth se transforme en scène de danse pour la nuit européenne des musées ! Ne manquez pas cette occasion de découvrir notre musée sous un angle différent !

AU PROGRAMME …

Le musée vous ouvre ses portes de 18h à 23h30 pour découvrir ou redécouvrir une dernière fois l’exposition Art brut. Un dialogue singulier avec la Collection Würth

? Des visites guidées gratuites :

– 18h30

– 20h

? Et de la danse.. ??

Le Studio116 , studio de danse urbaine basé à Strasbourg, présentera des performances de hip hop individuelles et de groupes. L’exploration du corps et du mouvement à travers des improvisations et chorégraphies.

Et la compagnie Soror constituée de 4 danseuses présentera un extrait de sa pièce Safe her. Un tableau mettant en scène leurs histoires et le lien insaisissable qui unit les femmes.

Représentations prévues à :

– 18h

– 19h30

– 21h

Musée Würth France Erstein ZI ouest Rue Georges Besse, 67150 Erstein, Bas-Rhin, Grand Est, France

