Dans les coulisses de la mission de tri Musée westercamp Wissembourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wissembourg

Dans les coulisses de la mission de tri Musée westercamp, 13 mai 2023, Wissembourg. Dans les coulisses de la mission de tri Samedi 13 mai, 18h00 Musée westercamp Pour cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées, le musée Westercamp de Wissembourg vous ouvre ses portes sur les coulisses de la mission de tri de l’imagerie Wentzel et successeurs. L’année 2022 s’est achevée sur une page importante de l’histoire du patrimoine wissembourgeois, l’acquisition de la collection d’imageries populaires Wentzel et successeurs. Stockées jusqu’alors dans les combles de l’ancienne entreprise, les 460 000 lithographies de ce fonds ont fait l’objet d’une exceptionnelle opération de tri qui a mobilisé l’équipe du musée et de nombreux bénévoles. Lors de la Nuit européenne des musées, nous vous proposons de découvrir les coulisses de cette mission pour comprendre les rouages de ce chantier, les objectifs et les perspectives de cette nouvelle collection. Musée westercamp 10 rue du Chapitre 67160 WISSEMBOURG Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Ville de Wissembourg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wissembourg Autres Lieu Musée westercamp Adresse 10 rue du Chapitre 67160 WISSEMBOURG Ville Wissembourg Departement Bas-Rhin Lieu Ville Musée westercamp Wissembourg

Musée westercamp Wissembourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wissembourg/

Dans les coulisses de la mission de tri Musée westercamp 2023-05-13 was last modified: by Dans les coulisses de la mission de tri Musée westercamp Musée westercamp 13 mai 2023 Musée westercamp Wissembourg Wissembourg

Wissembourg Bas-Rhin