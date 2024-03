Musée VR du GIFF Mail 2000 Genève, samedi 16 mars 2024.

Musée VR du GIFF La caravane XR Roadshow du GIFF s’arrête à Plan-les-Ouates ! 16 et 17 mars Mail 2000 CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T13:30:00+01:00

Fin : 2024-03-17T14:30:00+01:00 – 2024-03-17T18:30:00+01:00

La caravane XR Roadshow du GIFF s’arrête à Plan-les-Ouates lors d’un weekend pour offrir au public une immersion inoubliable dans quatre univers fascinants. Ce dispositif mobile est spécialement aménagé afin de proposer des œuvres numériques qui repoussent les frontières de la créativité audiovisuelle et propulsent les spectateurs dans une expérience résolument inédite. Grâce à un casque de réalité virtuelle, vous accompagnerez des militantes des droits des femmes au Mexique, vous plongerez dans l’œuvre de l’artiste baroque Artemisia Gentileschi, vous découvrirez la fameuse Villa Savoye du Corbusier à travers les archives, et vous vous baladerez parmi des sculptures aux visages et aux expressions multiples.

Informations pratiques :

Dates : samedi 16 et dimanche 17 mars 2024, de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30 (en continu).

Lieu : Mail 2000 (à hauteur de l’Espace Vélodrome).

Durée totale de visionnage : 44 minutes.

Gratuit, sans réservation.

Accessible dès 12 ans.

Films :

MARIANA CADENAS, 2023, Belgique, français, 15 min

Draw for change est une série documentaire qui met en avant le rôle de dessinatrices et leur capacité à témoigner des inégalités sociales et luttes féministes à travers le monde. Ce formidable travail mêlant prise de vue réelle et animation se décline à travers un segment en réalité virtuelle qui se déroule au Mexique. Rencontrez Mar Maremoto, artiste mexicaine qui dénonce la situation des femmes dans son pays à travers son art. Un projet à impact essentiel qui interpelle quant à l’effet de l’art sur les consciences.

QUENTIN DARRAS et GAËLLE MOURRE, Grande-Bretagne, 2022, français, 15 min. Trailer

Cet épisode explore l’histoire de l’une des artistes baroques les plus célèbres d’aujourd’hui : Artemisia Gentileschi. L’œuvre raconte comment elle s’est élevée contre vents et marées et a impressionné l’Europe entière par son talent, et comment elle continue à capter notre imagination aujourd’hui.

GORDON, 2023, France, français, 10 min

Plus qu’une simple visite touristique, cette exploration de la villa Savoye de l’architecte suisse Le Corbusier (maison construite près de Paris) se veut à la fois reportage historique et exploration interactive. Dans sa capacité à présenter la géographie du monument, ses origines et son contexte, voilà un format documentaire totalement innovant qui épouse à la perfection le médium de la réalité virtuelle. Avec un travail minutieux autour des archives de la famille et de l’architecture même de la maison, cette proposition immersive offre une étude inédite d’un lieu mythique.

ROBIN HAEFELI, 2023, Suisse, sans dialogue, 4 min

Sculpteur suisse contemporain, Robin Haefeli peut passer des techniques traditionnelles aux outils numériques sans distinction. Son premier film en réalité virtuelle aborde la question de ses œuvres en plusieurs dimensions, aux visages et aux expressions multiples, en regardant de face la tri-dimensionalité de ces sculptures virtuelles. Sont-elles vivantes ? En captant l’instant de création et l’exposant ainsi, Robin Haefeli nous propose de l’accompagner dans son geste créatif. On peut presque sentir l’instant décisif où la matière, virtuelle ou réelle, s’incarne dans le geste artistique.

Mail 2000 Mail 2000, Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève [{« link »: « https://2023.giff.ch/film/draw-for-change-existimos-resistimos/ »}, {« link »: « https://www.historyofapainting.com/summary »}, {« data »: {« author »: « G. Mourre », « cache_age »: 86400, « description »: « Journey into Artemisia Gentileschiu2019s world and discover how this self-portrait shines a light on her life as a survivor, an internationally celebrated artist and a woman in 17th Century Italy. », « type »: « video », « title »: « (Hi)Story of a Painting: The Light in the Shadow Exhibition trailer », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1418588892-ec7307ffab97595360b711ee6e744d005f6513bd22fe9cf44eb3c538f50d1faf-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/702096730 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/gmourre », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/702096730 »}, {« link »: « https://2023.giff.ch/film/archi-vr-la-villa-savoye »}, {« link »: « https://2023.giff.ch/film/my-mind-do-you-mind »}]

Khashayar Javanmardi