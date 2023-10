Atelier pour enfants Musée voulgre Mussidan, 31 octobre 2023, Mussidan.

Mussidan,Dordogne

Atelier « tableau végétal » de 10h à 11h, Musée André Voulgre. Gratuit.

Rés: 05 53 81 23 55..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Musée voulgre

Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Plant painting » workshop from 10 to 11 am, Musée André Voulgre. Free admission.

Book: 05 53 81 23 55.

Taller « Pintura vegetal » de 10.00 a 11.00 h, Museo André Voulgre. Entrada gratuita.

Reservas: 05 53 81 23 55.

Workshop « Pflanzenbild » von 10.00 bis 11.00 Uhr, Museum André Voulgre. Kostenlos.

Res: 05 53 81 23 55.

Mise à jour le 2023-09-29 par Vallée de l’Isle