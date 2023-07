Atelier démonstration photo Musée voulgre Mussidan, 1 août 2023, Mussidan.

Mussidan,Dordogne

Atelier démonstration photo

Atelier de développement photographique ancien par le photographe Pierre Martial, en lien avec l’exposition « Néo-ruraux, prenez la lumière, Histoire(s) contemporaine(s) en Vallée de l’Isle». Gratuit. Sur Inscription.

10h musée

Musée André Voulgre 05 53 81 23 55.

Musée voulgre

Photo demonstration workshop

Antique photo development workshop by photographer Pierre Martial, in conjunction with the exhibition « Néo-ruraux, prenez la lumière, Histoire(s) contemporaine(s) en Vallée de l’Isle ». Free admission. Registration required.

10h museum

André Voulgre Museum 05 53 81 23 55

Taller de demostración fotográfica

Taller de revelado de fotos antiguas a cargo del fotógrafo Pierre Martial, con motivo de la exposición « Néo-ruraux, prenez la lumière, Histoire(s) contemporaine(s) en Vallée de l’Isle ». Entrada gratuita. Inscripción obligatoria.

museo de las 10 h

Museo André Voulgre 05 53 81 23 55

Workshop Fotodemonstration

Workshop zur Entwicklung alter Fotografien durch den Fotografen Pierre Martial, in Verbindung mit der Ausstellung « Néo-ruraux, prenez la lumière, Histoire(s) contemporaine(s) en Vallée de l’Isle » (Neo-Landbewohner, nehmen Sie das Licht, Zeitgeschichte(n) im Isletal). Die Teilnahme ist kostenlos. Nur nach vorheriger Anmeldung.

10 Uhr Museum

Museum André Voulgre 05 53 81 23 55

