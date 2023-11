Un musée, un jardin Musée Vouland Avignon, 27 décembre 2023, Avignon.

Un musée, un jardin Mercredi 27 décembre, 14h15 Musée Vouland Tarifs : Adulte : 6€ | Réduit*: 4 € | Enfant (- 12 ans) : Gratuit | Jeunes : Pass culture + 2 € / visite accompagnée.

Vous pouvez constituer un groupe et choisir un thème pour une visite accompagnée du musée d’Arts décoratifs 17e-18e siècles, de l’exposition Auguste Roure Routes Garrigues Méditerranée ou du jardin Refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux, à une date et une heure qui vous conviennent. Il vous suffit de nous faire part de vos souhaits et de prendre rendez-vous pour être accompagnés à votre rythme. (Et vous pourrez aussi dessiner…)

Une manière privilégiée de découvrir le musée, y compris en dehors des heures d’ouverture .

Musée Vouland 17, rue Victor Hugo, 84000 Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490899400 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vouland.com »}, {« type »: « email », « value »: « musee.vouland@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T14:15:00+01:00 – 2023-12-27T16:00:00+01:00

histoire collections