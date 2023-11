VISITES ACCOMPAGNÉES Musée Vouland Avignon, 20 décembre 2023, Avignon.

VISITES ACCOMPAGNÉES 20 – 27 décembre Musée Vouland Adulte : 6 € | Réduit*: 4 € | Enfant (- 12 ans) : Gratuit | Jeunes : Pass culture

Désigné peintre des garrigues et des cailloux par ses contemporains, le paysagiste avignonnais Auguste Roure (1878-1936) est réputé pour la fougue de sa matière « onctueuse, grasse, avec des souplesses infinies », et « son œuvre pleine, robuste, humaine, qui sait voir et sentir la vie qui l’entoure ». Ses motifs privilégiés sont les routes blanches, les garrigues autour d’Avignon, la lumière et les côtes méditerranéennes, de la presqu’île de Giens et de l’île de Porquerolles.

Apprécié des amateurs, Auguste Roure abandonne son métier de graveur lithographe pour se consacrer pleinement à la peinture et enseigner à l’École municipale des Beaux-Arts à partir de 1919.

par Odile Guichard, co-commissaire de l’exposition

Le musée est labellisé Accueil Vélo. Le jardin est refuge LPO.

Musée Vouland 17, rue Victor Hugo, 84000 Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.vouland.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490860379 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.vouland@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T17:30:00+01:00 – 2023-12-20T19:00:00+01:00

2023-12-27T16:00:00+01:00 – 2023-12-27T18:30:00+01:00

Garrigues contemporains