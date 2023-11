La curiosité est-elle un défaut ? Musée Vouland Avignon, 16 décembre 2023, Avignon.

La curiosité est-elle un défaut ? Samedi 16 décembre, 14h30 Musée Vouland Adulte : 6 € | Réduit*: 4 € | Enfant (- 12 ans) : Gratuit | Jeunes : Pass culture + 2 € / visite accompagnée.

Pour attiser votre curiosité en cette fin d’année 2023, nous nous pencherons sur le chevalier sans peur et sans reproche… et il sera question de mémoire, de projets, de collection. Nous vous réserverons aussi des surprises !

N’hésitez pas à venir en famille avec vos crayons.

Musée Vouland 17, rue Victor Hugo, 84000 Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00

