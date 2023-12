Exposition : Trait pour trait, le dessin au service de l’archéologie Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône, 17 novembre 2023, Chalon-sur-Saône.

Chalon-sur-Saône
Saône-et-Loire

17 novembre 2023

19 février 2024

Pour cette exposition d’hiver, entrez dans l’univers du dessin archéologique, découvrez son histoire, ses apports pour la recherche scientifique, et les techniques par lesquelles les archéologues représentent les objets. Retracez à travers nos dessin archéologique, depuis les pionniers que furent Vivant Denon, Jules Chevrier, François Chabas, et Edouard Loydreau au 19e siècle, jusqu’à nos jours et l’utilisation du dessin assisté par ordinateur et des modélisations 3D.

Musée Vivant Denon
Place de l'Hôtel de Ville

Chalon-sur-Saône 71100
Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté



