Visite guidée du musée de l’énergie Musée vivant de l’Energie, 16 septembre 2023, Rai. Visite guidée du musée de l’énergie 16 et 17 septembre Musée vivant de l’Energie 5€, 3€ (7-12 ans). Musée sur les énergies utilisées de 1890 à 1950 dans les petites et grandes entreprises, implanté à Rai (Orne) dans une authentique usine de 1916 qui emboutissait à chaud les métaux cuivreux.

Vous pourrez découvrir des moteurs industriels, agricoles, des machines à vapeur restaurées et remis dans un environnement proche de l’origine,

Mise en fonction de moteurs tout au long du weekend. Musée vivant de l'Energie 7 rue de la gare, 61270 Rai Rai 61270 Orne Normandie +33 (0)233241781 https://www.musee61energie.fr/ Musée sur les énergies utilisées de 1800 à 1950 dans les petites et grandes entreprises, implanté à Rai (Orne) dans une authentique usine de 1916 qui emboutissait à chaud les métaux cuivreux. Accès véhicules, parking en face du musée.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Le Cleuyou Ph.

