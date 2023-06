Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Traditions culinaires à Caudiès Musée virtuel de Caudiès Caudiès-de-Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes Catégories d’Évènement: Caudiès-de-Fenouillèdes

Pyrénées-Orientales Traditions culinaires à Caudiès Musée virtuel de Caudiès Caudiès-de-Fenouillèdes, 15 septembre 2023, Caudiès-de-Fenouillèdes. Traditions culinaires à Caudiès 15 – 17 septembre Musée virtuel de Caudiès Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez la cuisine traditionnelle de Caudiès-de-Fenouilèdes. Depuis le musée virtuel de Caudiès, apprenez tout des cultures, élevages locaux et familiaux à travers un ensemble de photos, cartes postales anciennes et de témoignages du passé. Musée virtuel de Caudiès Avenue de la poste, 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie https://www.museevirtueldecaudies.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057066356308 https://www.museevirtueldecaudies.fr/journées-du-patrimoine/jep-2023/ Découvrir ou redécouvrir ce village des Pyrénées-Orientales, qui fut en son temps viguerie royale. Conserver, partager et transmettre son patrimoine environnemental, matériel et immatériel, tel est l’objet de ce site. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-15T23:59:00+02:00

2023-09-17T00:01:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00 ©Joëlle Boyer Détails Catégories d’Évènement: Caudiès-de-Fenouillèdes, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Musée virtuel de Caudiès Adresse Avenue de la poste, 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes Ville Caudiès-de-Fenouillèdes Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville Musée virtuel de Caudiès Caudiès-de-Fenouillèdes

Musée virtuel de Caudiès Caudiès-de-Fenouillèdes Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caudies-de-fenouilledes/

Traditions culinaires à Caudiès Musée virtuel de Caudiès Caudiès-de-Fenouillèdes 2023-09-15 was last modified: by Traditions culinaires à Caudiès Musée virtuel de Caudiès Caudiès-de-Fenouillèdes Musée virtuel de Caudiès Caudiès-de-Fenouillèdes 15 septembre 2023