Exposition temporaire : La Fabrique des parfums « Roger&Gallet » une marque iconique au Musée de Vire Normandie Musée, 5 avril 2023, Vire Normandie.

Pour la saison 2023, le musée proposera une nouvelle exposition intitulée : La fabrique des parfums, Roger&Gallet, une marque iconique.

En 1862, deux virois s’associent pour créer la Maison Roger&Gallet. Le parfum n’est plus seulement le moyen de lutter contre les miasmes et les mauvaises odeurs, c’est aussi une question d’hygiène, de marqueur social et de bien-être. Art et industrie, santé et beauté, nature et chimie, le parfum est à la croisée de nombreux domaines. L’exposition propose une histoire du parfum à travers l’évolution d’une célèbre marque de la parfumerie française et une expérience olfactive inoubliable !.

Vendredi 2023-04-05 à 10:00:00 ; fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Musée Square Chanoine-Jean-Héroult

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



For the 2023 season, the museum will propose a new exhibition entitled: The perfume factory, Roger&Gallet, an iconic brand.

In 1862, two people from Viet Nam joined forces to create the House of Roger&Gallet. Perfume is no longer just a way to fight against miasmas and bad smells, it is also a question of hygiene, a social marker and well-being. Art and industry, health and beauty, nature and chemistry, perfume is at the crossroads of many fields. The exhibition offers a history of perfume through the evolution of a famous French perfume brand and an unforgettable olfactory experience!

Para la temporada 2023, el museo ofrecerá una nueva exposición titulada: La Fábrica de Perfumes, Roger&Gallet, una marca icónica.

En 1862, dos vieneses unieron sus fuerzas para crear la Casa Roger&Gallet. El perfume ya no es sólo un medio para combatir miasmas y malos olores, es también una cuestión de higiene, un marcador social y de bienestar. Arte e industria, salud y belleza, naturaleza y química, el perfume se encuentra en la encrucijada de muchos campos. La exposición ofrece una historia del perfume a través de la evolución de una famosa marca de perfumes francesa y una experiencia olfativa inolvidable

In der Saison 2023 wird das Museum eine neue Ausstellung mit dem Titel: La fabrique des parfums, Roger&Gallet, une marque iconique (Die Fabrik der Düfte, Roger&Gallet, eine ikonische Marke) anbieten.

1862 schlossen sich zwei Männer aus Vienne zusammen, um das Haus Roger&Gallet zu gründen. Parfum ist nicht mehr nur ein Mittel zur Bekämpfung von Miasmen und schlechten Gerüchen, sondern auch eine Frage der Hygiene, der sozialen Markierung und des Wohlbefindens. Kunst und Industrie, Gesundheit und Schönheit, Natur und Chemie – Parfums sind in vielen Bereichen anzutreffen. Die Ausstellung bietet eine Geschichte des Parfums anhand der Entwicklung einer berühmten Marke der französischen Parfümerie und ein unvergessliches Dufterlebnis!

Mise à jour le 2023-04-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche