Visite thématique « Auguste Vacquerie, homme de lettres et républicain » Musée Victor Hugo Rives-en-Seine, 31 décembre 2023, Rives-en-Seine.

Rives-en-Seine,Seine-Maritime

Accompagné d’un médiateur culturel, venez découvrir autour des collections du musée la personnalité et l’œuvre d’Auguste Vacquerie, journaliste, poète et dramaturge engagé du XIXème siècle..

2023-12-31 15:30:00 fin : 2023-12-31 16:30:00. .

Musée Victor Hugo Quai Victor Hugo

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Accompanied by a cultural mediator, come and discover the personality and work of Auguste Vacquerie, journalist, poet and playwright of the 19th century.

Acompañado por un mediador cultural, venga a descubrir la personalidad y la obra de Auguste Vacquerie, periodista, poeta y dramaturgo del siglo XIX.

Entdecken Sie in Begleitung eines Kulturvermittlers anhand der Sammlungen des Museums die Persönlichkeit und das Werk von Auguste Vacquerie, einem engagierten Journalisten, Dichter und Dramatiker des 19. Jahrhunderts.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche