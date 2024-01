Les Dimanches au salon Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie Rives-en-Seine, dimanche 10 mars 2024.

Rives-en-Seine Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 15:30:00

fin : 2024-03-10 16:30:00

L’espace d’une heure, installez-vous dans le grand salon de la maison, face à la Seine, et laissez-vous porter par des lectures autour de Victor Hugo.

Des œuvres des collections seront également présentées à cette occasion.

Conférence tout public sur réservation.

Dimanche 11 février : En prison : la vie des fils Hugo et d’Auguste Vacquerie à la Conciergerie en 1851

Dimanche 10 mars : Auprès de Victor Hugo, l’exil volontaire d’Auguste Vacquerie à Jersey et Guernesey

Dimanche 14 avril : La pieuvre, le monstre des Travailleurs de la mer de Victor Hugo

Dimanche 12 mai : La mer dans l’œuvre de Victor Hugo

Dimanche 9 juin : Gilliatt, pêcheur, poète et travailleur de la mer

Dimanche 8 septembre : Partager l’exil : Victor Hugo et sa famille à Jersey et à Guernesey – extraits de textes et correspondance, présentation d’œuvres de la collection du musée

Dimanche 13 octobre : Léopoldine Hugo et Charles Vacquerie, un mariage d’amour

.

Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie Quai Victor Hugo

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine