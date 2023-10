Atelier enfant : « Mangeoire et oiseaux » Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie Rives-en-Seine, 3 novembre 2023, Rives-en-Seine.

Rives-en-Seine,Seine-Maritime

Avec des branches, de l’huile de coco et des graines, les enfants réalisent une boule de graisse pour oiseaux. Ils pourront également façonner des oiseaux avec des feuilles, des glands ou d’autres éléments végétaux.

Atelier pour les enfants de 4 à 11 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation..

2023-11-03 14:30:00 fin : 2023-11-03 16:00:00. .

Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie Quai Victor Hugo

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Using branches, coconut oil and seeds, children can make a grease ball for birds. They can also fashion birds from leaves, acorns or other plant materials.

Workshop for children aged 4 to 11, supervised by a cultural mediator from the Département, by reservation.

Con ramas, aceite de coco y semillas, los niños pueden hacer una bola de grasa para pájaros. También pueden hacer pájaros con hojas, bellotas u otros materiales vegetales.

Taller para niños de 4 a 11 años, supervisado por un mediador cultural del Département, previa reserva.

Aus Ästen, Kokosöl und Samen basteln die Kinder eine Vogelfettkugel. Sie können auch Vögel aus Blättern, Eicheln oder anderen pflanzlichen Elementen formen.

Workshop für Kinder von 4 bis 11 Jahren, betreut von einem Kulturvermittler des Departements, nach vorheriger Anmeldung.

