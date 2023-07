Visite du musée Victor Aubert à Maule Musée Victor Aubert Maule, 16 septembre 2023, Maule.

Visite du musée Victor Aubert à Maule 16 et 17 septembre Musée Victor Aubert Entrée libre

Visite libre ou commentée du Musée municipal créé par Victor Aubert (archéologue local autodidacte) en 1938. Le musée qui a obtenu le Label « Musée de France » est gèré par l’ACIME. Il vous propose ses riches collections de matériel archéologique et de nombreaux objets de la période gallo-romaine et du Moyen-Age mais aussi tout un étage consacré aux collections « Arts et traditions populaires » et aux origines du jumelage avec la ville écossaise de Carnoustie. Le musée occupe une partie d’un ancien prieuré bénédictin fondé en 1076. Il servit pendant la Grande Guerre d’hôpital militaire (ne manquez pas la visite du carré militaire au cimetière -voir la fiche Chapelle Saint-Jacques). La visite peut se poursuivre avec celle de la cave dimière (même adresse) et celle de l’église Saint-Nicolas toute proche.

Musée Victor Aubert 24 rue Quincampoix 78580 Maule Maule 78580 Yvelines Île-de-France 01 30 90 61 49 http://muséeaubertmaule.free.fr Musée Victor Aubert, musée municipalbénéficiant de l’appellation musée de France de France, créé en 1938 Situé dans les vestiges d’un prieuré bénédictin( 13 et 14 e s.) jouxtant l’église

Collections régionales paléontologie, archéologie préhistoire, arts et traditionspopulaires A13 Cd 45 Trains Paris Montparnasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

ACIME