Visite de la cave dîmière du prieuré de Maule Musée Victor Aubert Maule, 16 septembre 2023, Maule.

Accès par le musée Victor Aubert (voir la fiche). Vous pourrez accéder à une salle souterraine, une des plus remarquables d’Ile-de-France ayant servi de cave dimîere aux moines du prieuré bénédiction fondé en 1076. La salle est datée du XIIIe siècle. On peut encore voir le départ d’une salle plus basse, aujourd’hui comblée.

Musée Victor Aubert 24 rue Quincampoix 78580 Maule Maule 78580 Yvelines Île-de-France 01 30 90 61 49 http://muséeaubertmaule.free.fr Musée Victor Aubert, musée municipalbénéficiant de l’appellation musée de France de France, créé en 1938 Situé dans les vestiges d’un prieuré bénédictin( 13 et 14 e s.) jouxtant l’église

Collections régionales paléontologie, archéologie préhistoire, arts et traditionspopulaires A13 Cd 45 Trains Paris Montparnasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

