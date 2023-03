Les coulisses du musée vert Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

Les coulisses du musée vert Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans, 13 mai 2023, Le Mans. Les coulisses du musée vert Samedi 13 mai, 22h00, 22h30, 23h00 Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans jauge limitée à 8 personnes / sur inscription le soir même Visite guidée des coulisses et des réserves Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans 204 avenue Jean Jaurès, 72100 Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 39 94 http://www.lemans.fr/musees Le Musée Vert, classé « Musée de France », est le muséum d’histoire naturelle de la ville du Mans. Plus de 200.000 spécimens accumulés par des générations de collectionneurs et de naturalistes sont conservés dans ses réserves. © Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-13T23:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 © Ville du Mans

