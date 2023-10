Cet évènement est passé Géants, les dinosaures à l’affiche Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Géants, les dinosaures à l’affiche Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans Le Mans, 13 mai 2023, Le Mans. Géants, les dinosaures à l’affiche Samedi 13 mai, 18h00 Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans accès libre / sans inscription Découverte des affiches des élèves de CM2 de l’école Pergaud-Lapierre et de la 6ème du collège Pierre Gilles de Gennes réalisées avec les artistes de la Racle après la découverte de l’expo Géants

Rencontre avec les artistes de la Racle

Création de badges et cartes Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans 204 avenue Jean Jaurès, 72100 Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 39 94 http://www.lemans.fr/musees Le Musée Vert, classé « Musée de France », est le muséum d’histoire naturelle de la ville du Mans. Plus de 200.000 spécimens accumulés par des générations de collectionneurs et de naturalistes sont conservés dans ses réserves. © Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

