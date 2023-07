Visites guidées du musée Vauban Musée Vauban Saint-Léger-Vauban Catégories d’Évènement: Saint-Léger-Vauban

Yonne Visites guidées du musée Vauban Musée Vauban Saint-Léger-Vauban, 16 septembre 2023, Saint-Léger-Vauban. Visites guidées du musée Vauban 16 et 17 septembre Musée Vauban Entrée : 1 € – Gratuit pour les -18 ans À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée Vauban propose des visites guidées samedi 16 septembre à 15h et dimanche 17 septembre à 11h. Musée Vauban 4 place Vauban, 89630 Saint-Léger-Vauban Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 32 26 30 Musée sur la vie et l’œuvre de Vauban. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

