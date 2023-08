Visite du musée Vauban Musée Vauban Saint-Léger-Vauban, 16 septembre 2023, Saint-Léger-Vauban.

Visite du musée Vauban 16 et 17 septembre Musée Vauban Entrée : 1 € – Gratuit pour les – de 18 ans

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée Vauban vous ouvre ses portes à tarif réduit. Profitez-en pour découvrir la vie et l’œuvre de Vauban.

Musée Vauban 4 place Vauban, 89630 Saint-Léger-Vauban Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 32 26 30 http://www.vaubanecomusee.org La maison Vauban fait découvrir la vie et l’œuvre de Sébastien Leprestre de Vauban. Exposition permanente. à 6 km de Quarré-les-Tombes, entre Quarré-les-Tombes et Rouvray. Accessibilité partielle aux personnes à mobilité réduite : rez-de-chaussée avec exposition permanente et vidéo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Musée Vauban SP