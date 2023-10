Initiation au cirque pour les enfants Musée Urgonia Orgon, 13 mai 2023, Orgon.

Initiation au cirque pour les enfants Samedi 13 mai, 18h00 Musée Urgonia

Initiation au cirque pour les enfants par l’Association le Fil d’Ariane

Musée Urgonia Chemin des aires Orgon Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 73 30 51 http://www.musee-urgonia.fr Ouvert au public depuis février 2015, ce jeune musée présente une collection de fossiles caractéristiques d’Orgon et des Alpilles, issus de nombreuses années de recherche et de collecte par des géologues professionnels et passionnés.

Toute l’année, venez découvrir l’histoire riche et diversifiée d’Orgon, localité type du calcaire urgonien mais aussi lieu emblématique de l’histoire humaine. Unique en Provence et inscrit à l’inventaire national du géopatrimoine, le Musée Urgonia vous raconte la singulière et fabuleuse histoire du calcaire urgonien, ses fossiles et ses spécificités, depuis 130 millions d’années jusqu’à l’arrivée de l’homme sur le territoire il y a environ 10 000 ans.

Le Musée Urgonia est avant tout un lieu d’échanges et de partage ouvert à tous. Nous mettons en œuvre plusieurs dispositifs permettant d’accompagner l’ensemble des visiteurs dans leur découverte des collections et du patrimoine local : visites, conférences, ateliers, publications, sorties sur le terrain, rencontres, concerts… Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Fil d’Ariane