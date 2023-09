Visite guidée de l’exposition temporaire « Utopies d’architectes. Cinq sites remarquables en Auvergne Rhône-Alpes » Musée urbain Tony Garnier Lyon, 14 octobre 2023, Lyon.

Visite guidée de l’exposition temporaire « Utopies d’architectes. Cinq sites remarquables en Auvergne Rhône-Alpes » Samedi 14 octobre, 15h30, 16h30 Musée urbain Tony Garnier Entrée et visite guidée 5 euros, deux créneaux disponibles, réservation conseillée

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, nous avons décidé d’offrir à nos publics deux créneaux de visite pour notre nouvelle exposition temporaire, à 15 h 30 et 16 h 30.

La notion d’utopie est une véritable manière de célébrer l’architecture et son rôle dans la transformation et l’évolution sociale.

Nous vous invitons donc à nous accompagner dans ce moment de partage autour de la vision de quatre architectes visionnaires qui ont su donner vie à des sites exceptionnels et encore vivants.

Tarif unique entrée et visite : 5 euros

Musée urbain Tony Garnier 4 rue des Serpollières, 69008 Lyon Lyon 69008 Lyon 8e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478751675 http://www.museeurbaintonygarnier.com

