Métropole de Lyon L’architecture dans la bande dessinée Musée urbain Tony Garnier Lyon, 14 octobre 2023, Lyon. L’architecture dans la bande dessinée Samedi 14 octobre, 14h30 Musée urbain Tony Garnier Le Musée urbain Tony Garnier invite Christophe Fournier, auteur-illustrateur, et Mathieu Martinière, journaliste indépendant.

Venez partager dans le cadre de cette rencontre informelle votre vision sur l’architecture en célébrant ainsi son rôle dans la bande dessinée. Musée urbain Tony Garnier 4 rue des Serpollières, 69008 Lyon Lyon 69008 Lyon 8e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478751675 http://www.museeurbaintonygarnier.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Musée urbain Tony Garnier
Adresse 4 rue des Serpollières, 69008 Lyon
Ville Lyon
Departement Métropole de Lyon

