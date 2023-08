Visite sensorielle Écouter, toucher, deviner : à la découverte de Tony Garnier. Musée urbain Tony Garnier Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Visite sensorielle et ludique du Musée urbain Tony Garnier à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023 !

3 visites de 45 min chaque jour :

– samedi 16 septembre à 11h30, 14h30 et 16h30

– dimanche 17 septembre à 11h30, 14h30 et 16h30

De 1921 à 1933 Tony Garnier, pour offrir à chacun un logement sain, développe, autour du Boulevard des États-Unis sa vision humaniste et hygiéniste. Le quartier de logements sociaux des États-Unis, réhabilités à la fin des années 1980 et accueillant le musée depuis 1992, n’a jamais cessé d’être habité depuis. L’appartement témoin et les 25 murs peints illustrant le projet de Tony Garnier sont au cœur d’un véritable patrimoine vivant, que vous pourrez découvrir gratuitement tout au long du week-end !

Musée urbain Tony Garnier 4 rue des Serpollières, 69008 Lyon Lyon 69008 Les États-Unis Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

© MUTG