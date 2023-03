Déambulation urbaine. Une approche sensible et poétique de la cité des Etats-Unis. Musée urbain Tony Garnier Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Déambulation urbaine. Une approche sensible et poétique de la cité des Etats-Unis. Musée urbain Tony Garnier, 13 mai 2023, Lyon. Déambulation urbaine. Une approche sensible et poétique de la cité des Etats-Unis. Samedi 13 mai, 19h00, 20h00, 21h00 Musée urbain Tony Garnier Gratuit sur inscription préalable (20 places à chaque fois). Mise en valeur poétique et sensible du quartier à l’occasion de la Nuit des Musées, à travers une déambulation commentée autour de quelques murs peints. Musée urbain Tony Garnier 4 rue des Serpollières, 69008 Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Lyon 69008 Lyon 8e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 75 16 75 http://www.museeurbaintonygarnier.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/musee-urbain-tony-garnier/evenements/nuit-des-musees »}] Le Musée urbain Tony Garnier propose à la visite la cité d’habitation de Tony Garnier, un ensemble de 25 peintures murales, un appartement-témoin qui restitue l’atmosphère des années 1930, un abri antiaérien datant de la deuxième Guerre mondiale, un espace d’accueil et d’expositions temporaires. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 © Aurélie Foussard

