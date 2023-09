Musée Transitoire #3 : Le droit à l’oubli. Musée Transitoire Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Du lundi 16 octobre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

vendredi

de 14h00 à 22h00

Du lundi 16 octobre 2023 au dimanche 22 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit sous condition

Pour accéder gratuitement au nouvel espace du Musée Transitoire, adhérez sans frais à l’association

Après deux éditions à Paris et Genève en 2019 et 2021, le Musée Transitoire s’installe à Paris en 2023 pour une troisième édition intitulée Le droit à l’oubli. Il investit un nouveau lieu étrange et exceptionnel situé dans le quartier Bastille.

Le Musée Transitoire est un projet d’art contemporain pluridisciplinaire qui invite artistes, auteurs et compositeurs à investir l’architecture et l’acoustique de lieux en transition. Tout au long de son occupation, ce lieu devient un espace non conventionnel d’exposition, accueillant oeuvres in situ, performances, et une programmation culturelle mettant en présence des acteurs de différents champs du savoir.

Pensé comme une institution–oeuvre et fondé par l’artiste Romina Shama en 2019, le projet interroge les formats d’expositions, de conservation et la place des auteur.e.s dans le champ de l’art.

Le droit à l’oubli (ou the right to be forgotten) autorise depuis le mois de mai 2014 les utilisateurs du web de demander aux moteurs de recherches d’effacer certaines informations les concernant. Le Musée Transitoire s’approprie cette notion juridique pour interroger les régimes de présence des individus dans la société contemporaine ainsi que la place des auteur.e.s dans le champ de l’art. Ce droit à l’oubli devient alors un manifeste idiorythmique, terme que Roland Barthes emprunte au vocabulaire religieux des monastères pour désigner le rythme de vie de certains moines vivant à la fois isolés et en communauté dans un compromis entre retrait et engagement.

Pour cette nouvelle édition parisienne, le Musée Transitoire investit un lieu au 44, boulevard de la Bastille dans le 12e arrondissement de Paris : il s’agit de l’ancien siège du Régime Social des Indépendants (RSI), gracieusement mis à disposition par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (Cnam). Romina Shama s’est appuyée sur les volumes à la fois atypiques et standardisés de cet immeuble de bureau administratif pour développer le parcours d’exposition.

– Avec des oeuvres de : Bas Jan Ader, Mégane Brauer, Sarah Bucher, A.K Burns, Jacques Doillon, Dora Garcia, Florence Jung, Lee Lozano, Joe Moran, Giulio Paolini, Jean-Charles de Quillacq, François Pain, Sergei Rostropovich, Marion Scemama, Romina Shama, Philippe Thomas.

– Une permanence juridique gratuite à destination des artistes, pensée comme une installation in situ et animée par la juriste spécialisée en propriété intellectuelle Caroline Schirman.

– Le compositeur et musicien Krikor Kouchian réalisera une installation prenant en compte l’acoustique du lieu et installera son studio d’enregistrement dans l’un des espaces du Musée durant la durée de l’exposition.

– L’installation 473 Reader’s Digests Digested de l’artiste Bas Jan Ader sera réactivée pour la première fois depuis sa création en 1970.

• Le film l’An 01 de Jacques Doillon réalisé d’après la bande dessinée de Gébé sera projetée en continu dans l’un des espaces d’exposition.

– Exposition gratuite et accessible à tous sur inscription.

Musée Transitoire 44 boulevard de la Bastille 75012 Paris

Contact : https://www.museetransitoire.com contact@museetransitoire.com https://www.helloasso.com/associations/musee-transitoire/adhesions/adhesion-au-musee-transitoire

@RominaShama Le bâtiment du 44 boulevard de la Bastille