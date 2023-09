Prenez part à une visite-atelier à faire en famille « Façonne ton pavement » Musée Toulouse-Lautrec – Palais de la Berbie Albi, 14 octobre 2023, Albi.

Prenez part à une visite-atelier à faire en famille « Façonne ton

pavement » Samedi 14 octobre, 14h30 Musée Toulouse-Lautrec – Palais de la Berbie 9 € adulte. 4 € enfant. Durée : 2h30 de visite et 1h30 de pratique artistique dans notre atelier pédagogique. Sur inscription.

Le palais de la Berbie, ancien palais des évêques construit au XIIIe siècle, possède différents « trésors architecturaux » dont une grande surface de pavements médiévaux mise à jour fortuitement en 2000. Venez à votre tour la découvrir pour ensuite réaliser vous-même vos pavements et ainsi (re)décorer votre intérieur !

En famille à partir de 6 ans.

Musée Toulouse-Lautrec – Palais de la Berbie Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 49 48 70 https://musee-toulouse-lautrec.com/ [{« type »: « email », « value »: « servicedespublics@museetoulouselautrec.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 49 58 97 »}] Le musée Toulouse-Lautrec d’Albi est un musée d’art consacré principalement aux œuvres d’Henri de Toulouse-Lautrec, né à Albi, et installé dans le palais de la Berbie. Accueillant près de 175 000 visiteurs par an, il se place parmi les premiers musées d’Occitanie quant à la fréquentation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

©Hadès