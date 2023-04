Avis aux noctambules : le 13 mai, c’est la Nuit européenne des musées ! Musée Toulouse-Lautrec et Musée Lapérouse Albi Catégories d’évènement: Albi

Avis aux noctambules : le 13 mai, c’est la Nuit européenne des musées ! Musée Toulouse-Lautrec et Musée Lapérouse, 13 mai 2023, Albi. Avis aux noctambules : le 13 mai, c’est la Nuit européenne des musées ! Samedi 13 mai, 19h00 Musée Toulouse-Lautrec et Musée Lapérouse Gratuit Le musée Lapérouse est de la partie en ouvrant ses portes de 20h à 23h30 afin de permettre au public de (re) découvrir les aventures du navigateur albigeois Jean-François de Galaup de Lapérouse et en proposant une observation des étoiles avec l’association « Albiréo. »

De son côté, le Musée Toulouse-Lautrec donne l’occasion d’admirer jusqu’à 23h les œuvres d’Henri de Toulouse-Lautrec et les riches collections d’arts anciens et modernes sous un autre jour. Le musée virtuel « Le cirque d’Henri » réalisé en partenariat avec le BTS Tourisme du lycée Toulouse-Lautrec ainsi que l’exposition du faire-part du décès du peintre, qui entre dans les collections, sont également au programme de même que la projection, à l’auditorium, de la captation vidéo récemment réalisée du groupe « Elium » dans le Palais de la Berbie. Musée Toulouse-Lautrec et Musée Lapérouse albi Albi 81000 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

