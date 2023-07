Festival riverrun, Après moi, la poussière Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’Évènement: Albi

Festival riverrun, Après moi, la poussière

Mardi 3 octobre, 18h30
Musée Toulouse-Lautrec

Après moi, la poussière est une représentation du silence. Une représentation altérée par de faibles murmures, mais aussi une représentation sublimée, devenue esthétique. Les matières sonores et lumineuses s'y rencontrent pour raconter main dans la main cette réflexion autour du silence, du bruit, de la perception, et de la rémanence. L'œuvre est un organisme interactif : instrument augmenté dans un contexte de performance, et entité autonome et générative dans un contexte d'installation.

Musée Toulouse-Lautrec
Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi
Albi 81000 Tarn Occitanie
05 63 49 48 70
http://musee-toulouse-lautrec.com/

