Cet évènement est passé Musée Virtuel autour des dessins du cirque Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Musée Virtuel autour des dessins du cirque Musée Toulouse-Lautrec Albi, 13 mai 2023, Albi. Musée Virtuel autour des dessins du cirque Samedi 13 mai, 18h00 Musée Toulouse-Lautrec Entrée libre Dans le cadre de la Nuit des Musées 2023, le musée Toulouse-Lautrec a le plaisir de vous présenter un projet scolaire réalisé par des élèves de 1ère année du BTS Tourisme du lycée professionnel Toulouse-Lautrec à Albi. Grâce à un partenariat avec l’établissement scolaire, les étudiants ont découvert l’oeuvre de Lautrec puis ont conçu le musée virtuel que vous nous vous proposons, autour des dessins du cirque de Lautrec. Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie http://www.musee-toulouse-lautrec.com https://fr-fr.facebook.com/MuseeToulouseLautrec Le musée Toulouse-Lautrec est situé dans le palais de la Berbie, au coeur de la cité épiscopale albigeoise classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Il abrite la plus importante collection publique au monde consacrée à Henri de Toulouse-Lautrec. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©musée Toulouse-Lautrec, Albi Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Musée Toulouse-Lautrec Adresse Palais de la Berbie, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Musée Toulouse-Lautrec Albi latitude longitude 43.929313;2.142861

Musée Toulouse-Lautrec Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/