[Rendez-vous d’Exception] Visite-atelier famille autour de la linogravure au musée Toulouse-Lautrec Musée Toulouse-Lautrec, 2 avril 2023, Albi.

Visite-atelier autour de la linogravure dimanche 2 avril, 14h-16h

30min de visite – 1h30 d’atelier

Le musée Toulouse-Lautrec est situé dans le Palais de la Berbie, au coeur de la Cité épiscopale albigeoise classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Il abrite la plus importante collection publique au monde consacrée à Henri de Toulouse-Lautrec. Le parcours consacré à Toulouse-Lautrec offre sur deux niveaux une dévouverte chronologique et une approche thématique de son oeuvre. Un troisième niveau est consacré à une collection d’art moderne présentant les oeuvres d’amis et de contemporains de Toulouse-Lautrec.

Connaissez vous Bouboule, ce charmant bulldog représenté par Lautrec? Ou encore Gazelle, mystérieux cheval bleu? Découvrez ces animaux pendant une visite de 30 minutes dans les collections Toulouse-Lautrec. Puis, dans notre salle d’atelier, réalisez seul ou à plusieurs, différentes impressions de votre animal favori à travers la technique de la linogravure.

Date des Rendez-vous d’Exception :

Dimance 2 avril de 14h à 16h

Conditions de réservation :

Durée : 2h, à partir de 6 ans sur inscription uniquement par téléphone au 05.63.49.48.95 ou par mail : servicedespublics@museetoulouselautrec.com

Tarif : 4€ enfant 9€ adulte

Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00

visite atelier

@musée Toulouse-Lautrec