Ateliers en famille au musée Toulouse-Lautrec Musée Toulouse-Lautrec, 20 décembre 2022, Albi.

Pour mettre des paillettes dans votre fin d’année, le musée Toulouse-Lautrec vous accueille en famille lors de rendez-vous festifs.

Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

05 63 49 48 70 http://musee-toulouse-lautrec.com/

Visites-ateliers carte de voeux : 20 et 27 décembre 2022 à 14h30

Balades contées : 21 et 28 décembre 2022 à 10h30 et à 14h30

Visites-animations : 22 et 29 décembre 2022 à 10h30 et à 14h30

Visites-découvertes : 23 et 30 décembre à 14h30

Tarif : 3 à 10€

Sur réservations : servicedespublics@museetoulouselautrec.com ou 05 63 49 48 95

Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr



