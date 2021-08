Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Musée Thomas Henry : Découverte du chantier de restauration du tableau dHorace Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Musée Thomas Henry : Découverte du chantier de restauration du tableau dHorace Cherbourg-en-Cotentin, 18 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Musée Thomas Henry : Découverte du chantier de restauration du tableau dHorace 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-18 00:00:00 Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-en-Cotentin Le tableau Édith retrouvant le corps d’Harold après la bataille d’Hastings peint par Horace Vernet en 1828, a été restauré en 2020 par l’équipe du Labo de la Fabrique de patrimoines en Normandie. Les professionnels intervenus sur ce chantier vous dévoileront les dessous de cette restauration, les techniques d’imagerie scientifique associées à ce travail, et, de manière plus générale, leurs missions. Samedi 18 septembre, 10h30 et 13h30, durée 2h00, Musée Thomas Henry Musée Thomas Henry, horaires exceptionnels les 18 et 19 septembre : 10h00-18h00 en continu. Le tableau Édith retrouvant le corps d’Harold après la bataille d’Hastings peint par Horace Vernet en 1828, a été restauré en 2020 par l’équipe du Labo de la Fabrique de patrimoines en Normandie. Les professionnels intervenus sur ce chantier vous… musees@cherbourg.fr +33 2 33 23 39 33 https://www.cherbourg.fr/musees Le tableau Édith retrouvant le corps d’Harold après la bataille d’Hastings peint par Horace Vernet en 1828, a été restauré en 2020 par l’équipe du Labo de la Fabrique de patrimoines en Normandie. Les professionnels intervenus sur ce chantier vous dévoileront les dessous de cette restauration, les techniques d’imagerie scientifique associées à ce travail, et, de manière plus générale, leurs missions. Samedi 18 septembre, 10h30 et 13h30, durée 2h00, Musée Thomas Henry Musée Thomas Henry, horaires exceptionnels les 18 et 19 septembre : 10h00-18h00 en continu. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville 49.63772#-1.62297