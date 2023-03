#2 Rencontre des beaux-arts et métiers d’art Musée Thomas Henry Centre culturel Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

#2 Rencontre des beaux-arts et métiers d’art Musée Thomas Henry Centre culturel Le Quasar, 31 mars 2023, Cherbourg-en-Cotentin. #2 Rencontre des beaux-arts et métiers d’art 31 mars – 2 avril Musée Thomas Henry Centre culturel Le Quasar La ville de Cherbourg-en-Cotentin ouvre le musée Thomas Henry à des artisans d’art de la Manche pour une rencontre inédite.

L’entrée du musée sera gratuite et la visite se terminera par la présence de 18 artisans d’art qui présenteront sur leur stand et lors de minis conférences, leur savoir-faire, techniques, outils (temps dédié aux scolaires le vendredi 31 mars).

En avant-première, du 1er au 26 mars, découvrez une exposition photos grand format, place du théâtre, présentant le travail, les gestes et les ateliers de ces 18 artisans d’art.

L’exposition rejoindra ensuite le musée Thomas Henry pour servir de toile de fond à chacun des artisans. Musée Thomas Henry Centre culturel Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 23 39 33 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T12:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Métiers d’art Cherbourg-en-Cotention @EmmanuelledeMaistrePhotographe

Détails Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Musée Thomas Henry Centre culturel Le Quasar Adresse Cherbourg-en-Cotentin Ville Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche Lieu Ville Musée Thomas Henry Centre culturel Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin

Musée Thomas Henry Centre culturel Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/

#2 Rencontre des beaux-arts et métiers d’art Musée Thomas Henry Centre culturel Le Quasar 2023-03-31 was last modified: by #2 Rencontre des beaux-arts et métiers d’art Musée Thomas Henry Centre culturel Le Quasar Musée Thomas Henry Centre culturel Le Quasar 31 mars 2023 Cherbourg-en-Cotentin Musée Thomas Henry Centre culturel Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin Manche