Théodore et les animaux – Visite guidée Musée Théodore Deck, 13 mai 2023, Guebwiller. Théodore et les animaux – Visite guidée Samedi 13 mai, 17h30, 19h30 Musée Théodore Deck Que font des canards, des perroquets et des dragons dans un même décor ? C’est une bonne question ! Les œuvres de Théodore Deck regorgent d’animaux, qu’ils soient locaux, exotiques ou même légendaires… Des vases d’ornement aux décors muraux impressionnants, nous vous invitons, le temps d’une promenade dans les collections, à découvrir l’histoire de cette faune riche et colorée sortie de l’imagination de Théodore Deck. Public familial (visite adaptée pour des enfants)

RDV à l’accueil du musée pour le début de la visite Musée Théodore Deck 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 22 89 http://www.ville-guebwiller.fr/ Au sein d’un remarquable ensemble architectural, érigé en pierres des Vosges, le Musée Théodore Deck, ancienne demeure des chanoines de Murbach, abrite la plus prestigieuse collection de faïences de Théodore Deck, célèbre céramiste du 19ème siècle (1823-1891). Quelque 500 pièces y sont exposées. Toutes témoignent du savoir-faire de génie qui a permis à Théodore Deck de s’inscrire parmi les plus grands noms de l’Histoire des Arts du feu. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

