Sur les traces de Théodore Deck – exposition et théâtre Musée Théodore Deck, 13 mai 2023, Guebwiller. Sur les traces de Théodore Deck – exposition et théâtre Samedi 13 mai, 16h00 Musée Théodore Deck Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! », le Musée Théodore Deck s’est associé au Labo des Histoire Grand Est et à l’auteure et animatrice d’ateliers d’écriture, Beevy Jalma, pour accompagner la classe de 5e5 du Collège Mathias Grünewald de Guebwiller dans la valorisation de certaines archives du musée : des correspondances des membres de la famille Deck. Les élèves ont visité le musée puis étudié le contenu des lettres et saisi la personnalité de leurs auteurs. Le temps d’une représentation théâtrale, ils donnent vie à ces personnages de l’entourage de Théodore Deck. En parallèle, ils exposent leurs productions artistiques – conçues à la manière de palimpsestes – inspirées par ces archives et les œuvres du céramiste, et proposent à la lecture certains de leurs textes (récits d’objets de la collection Deck, journaux intimes et correspondances imaginés), fruit de leur travail en ateliers d’écriture. Synopsis de la saynète : Théodore Deck est décédé. Xavier, Annette, Richard et Marguerite se retrouvent chez le notaire, dans la salle d’attente, avant la lecture du testament rédigé par leur frère. Entre non-dits et revendications, chacun va parler de son lien à Théodore, de l’homme, du frère, de l’artiste qu’il était. RDV au 1er étage du musée

Accès libre – Tout public Musée Théodore Deck 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 22 89 http://www.ville-guebwiller.fr/ Au sein d’un remarquable ensemble architectural, érigé en pierres des Vosges, le Musée Théodore Deck, ancienne demeure des chanoines de Murbach, abrite la plus prestigieuse collection de faïences de Théodore Deck, célèbre céramiste du 19ème siècle (1823-1891). Quelque 500 pièces y sont exposées. Toutes témoignent du savoir-faire de génie qui a permis à Théodore Deck de s’inscrire parmi les plus grands noms de l’Histoire des Arts du feu. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

