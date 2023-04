Dans les pas de Théodore Deck – Visite théâtralisée Musée Théodore Deck Guebwiller Catégories d’Évènement: Guebwiller

Haut-Rhin Dans les pas de Théodore Deck – Visite théâtralisée Musée Théodore Deck, 13 mai 2023, Guebwiller. Dans les pas de Théodore Deck – Visite théâtralisée Samedi 13 mai, 16h00 Musée Théodore Deck 30 personnes par groupe max. Partez sur les traces de Théodore Deck dans sa ville natale. À travers des saynètes théâtralisées (en trois langues) et accompagnés d’un guide-conférencier, nous vous transporteront au XIXe siècle, à la rencontre du célèbre céramiste. Le parcours s’achèvera devant le Musée Théodore Deck. N’hésitez pas à y poursuivre votre visite pour découvrir ses œuvres ! Visite proposée par le Théâtre Alsacien de Guebwiller, dans le cadre de Biling’oh en partenariat avec la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller et son service Pays d’art et d’histoire. Départ de la Mairie de Guebwiller toutes les 20 minutes

Gratuit – Sans réservation Musée Théodore Deck 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 22 89 http://www.ville-guebwiller.fr/ Au sein d’un remarquable ensemble architectural, érigé en pierres des Vosges, le Musée Théodore Deck, ancienne demeure des chanoines de Murbach, abrite la plus prestigieuse collection de faïences de Théodore Deck, célèbre céramiste du 19ème siècle (1823-1891). Quelque 500 pièces y sont exposées. Toutes témoignent du savoir-faire de génie qui a permis à Théodore Deck de s’inscrire parmi les plus grands noms de l’Histoire des Arts du feu. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

