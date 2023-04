« De la fleur au miel » – Conférence Musée Théodore Deck, 13 mai 2023, Guebwiller.

« De la fleur au miel » – Conférence Samedi 13 mai, 14h00 Musée Théodore Deck Gratuit, sur réservation (25 places)

Qu’est-ce qui peut bien attirer les abeilles au cœur des fleurs ? Et pourquoi les plantes permettent-elles cette intrusion dans leur intimité ?

Serge Blanche, apiculteur et Membre du Syndicat des Apiculteurs de Guebwiller, Soultz et environs, vous dévoile les secrets de la collaboration entre plantes et abeilles dans l’élaboration du délicieux miel.

Animation suivie d’une dégustation de miel.

Jardin du musée (en cas d’intempéries, hall du musée)

RDV jardin ou hall du musée

Musée Théodore Deck 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est Au sein d'un remarquable ensemble architectural, érigé en pierres des Vosges, le Musée Théodore Deck, ancienne demeure des chanoines de Murbach, abrite la plus prestigieuse collection de faïences de Théodore Deck, célèbre céramiste du 19ème siècle (1823-1891). Quelque 500 pièces y sont exposées. Toutes témoignent du savoir-faire de génie qui a permis à Théodore Deck de s'inscrire parmi les plus grands noms de l'Histoire des Arts du feu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T15:30:00+02:00

