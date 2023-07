Assistez au montage d’une exposition Musée Théodore Deck et du pays de Florival Guebwiller, 16 septembre 2023, Guebwiller.

Assistez au montage d’une exposition 16 et 17 septembre Musée Théodore Deck et du pays de Florival Visite commentée : de 16h30 à 17h30 – De 14h à 18h, le musée sera ouvert en accès libre et gratuit.

À l’occasion du bicentenaire de la naissance du céramiste guebwillerois Théodore Deck, la ville de Guebwiller présente à l’automne une exposition monographique sur la vie de l’artiste. En plein montage, l’équipe du musée vous invite à découvrir les coulisses du montage d’une exposition dans un musée et à comprendre le travail entrepris par les agents qui y travaillent.

Le Musée Théodore Deck vous ouvre ses portes pour un week-end sur la thématique « Le patrimoine vivant ». Le musée sera ouvert en accès libre et gratuit et invitera tous les curieux à découvrir son patrimoine et ses collections sous l’angle de celles et ceux qui les font vivre.

Musée Théodore Deck et du pays de Florival 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 22 89 http://www.ville-guebwiller.fr/musee-florival [{« type »: « email », « value »: « musee.deck@ville-guebwiller.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0389742289 »}] Le musée Théodore Deck s’installe dans l’ancienne maison canoniale construite pour le Grand Doyen du chapitre équestral de l’abbaye de Murbach en 1765. Elle fait partie, avec l’église Notre-Dame, d’un ensemble architectural néoclassique caractéristique de l’Alsace du XVIIIe siècle.

Le musée est consacré à l’art et à l’histoire locale et abrite la plus prestigieuse collection de faïences de Théodore Deck (1823-1891), quelques cinq cents pièces aux motifs naturalistes et aux influences orientales. Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Ville de Guebwiller / Musée Théodore Deck