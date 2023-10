Exposition « Paysage des monts et coteaux du Lyonnais » Musée théâtre Guignol Brindas, 13 mai 2023, Brindas.

Nouvelle exposition

« Paysage des monts et coteaux du Lyonnais : Lire et comprendre nos cadres de vie » en partenariat avec le CAUE du Rhône

Réalisée à partir de l’ouvrage « Carnet de territoire Le Lyonnais, monts et coteaux », cette exposition consacrée aux paysages du Lyonnais invite à porter le regard sur cette campagne ordinaire aux portes des métropoles de Saint-Etienne et de Lyon dont font partie les Vallons du Lyonnais. A partir d’une approche sensible et immersive, l’exposition amène les visiteurs à mieux comprendre le territoire et ses perceptions et in fine, agir de façon éclairée sur les paysages que nous habitons.

Visites interactives de l’exposition proposées par le CAUE Rhône Métropole à 16h et 17h / Sans réservation

Pour visiter le musée de manière ludique, venez tester les nouvelles tablettes tactiles et le livret-jeu !

Musée théâtre Guignol 18 montée de la Bernade, 69126 Brindas Brindas 69126 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 478575740 http://www.ccvl.fr https://www.facebook.com/museedesvallons Le musée théâtre Guignol conserve une collection d’environ 200 marionnettes, 2000 costumes, accessoires et décors. La particularité de ce lieu est de proposer, tout au long de l’année, une programmation théâtrale riche et variée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©CAUE Rhône Métropole