Les Artisans d’Art de l’Isère au Musée 31 mars – 2 avril Musée Textile de Bourgoin Jallieu

Les Artisans d’Art de l’Isère s’exposent

Exposition du savoir faire de nos Artisans d’Art dans 9 spécialités différentes:

-Tapissier Décorateur

-Restauration Mosaïques et Terrazzo fin 19ème

-Restauration et conservation en peinture et cadres bois doré

-Joallière, spécialisation en réparation de bijoux

-Artiste verrier, création de panneaux, luminaires et miroirs

-Styliste modéliste, créations sur mesure, de jour et cérémonie

-Restauration en mobilier ancien

-Réstauration et création de fresques murales

-Ebéniste, création mobilier et luminaires

-exposition de réalisations

-parcours pédagogiques des différentes techniques

Musée Textile de Bourgoin Jallieu 17 rue Victor Hugo 38300 Bourgoin Jallieu Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contactaai38@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0664358509 »}, {« type »: « link », « value »: « http://aai38.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

