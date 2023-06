Visites-lectures à l’appartement natal de Stendhal Musée Stendhal / Appartement natal de Stendhal Grenoble Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Visites-lectures à l'appartement natal de Stendhal

16 et 17 septembre

Musée Stendhal / Appartement natal de Stendhal
14, rue Jean-Jacques Rousseau, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Entrée libre sous réserve des places disponibles

Visites-lectures dans l'appartement natal de Stendhal.

Stendhal est né le 23 janvier 1783 dans l'appartement du second étage de la rue des vieux jésuites (aujourd'hui 14 rue Jean-Jacques Rousseau), mais il y réside jusqu'à l'âge de 7 ans seulement. En effet, après la mort de sa mère (née Henriette Gagnon), il habite chez son grand-père, le docteur Henri Gagnon. Dépeint avec précision par Stendhal lui-même dans Vie de Henry Brulard, ce premier appartement, typique de l'habitat bourgeois du vieux Grenoble du XVIIIe siècle, appartenait à la famille de Chérubin Beyle, père de Stendhal, depuis plusieurs générations. Pour le petit Henri, ce lieu a été synonyme de bonheur jusqu'au décès de sa mère Henriette. Il devient ensuite essentiellement un lieu d'études où le jeune Henri subit le joug austère de l'abbé Raillane. C'est dans le salon de compagnie qui donnait sur la rue des vieux jésuites que le jeune Stendhal écrivit Selmours, son premier essai littéraire. Entièrement rénové, l'appartement natal de Stendhal est ouvert à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Non accessible aux personnes handicapées.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

